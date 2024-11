Ilgiorno.it - Appalti osservati speciali. Scatta l’indagine interna

Dopo aver visto i miliari della Guardia di Finanza lasciare palazzo Saglio, si accende il dibattito politico. Il sindaco Michele Lissia, che ha trattenuto anche la delega all’urbanistica, sta pensando di effettuare una verifica su tutti i progetti degli ultimi anni. Nel mirino delle fiamme gialle ci sarebbe il parco di via Moruzzi e i lavori effettuati tra il 2021 e il 2022. Tre le persone iscritte nel registro degli indagati: il dirigente del settore urbanistica Giovanni Biolzi, Alberto Marchesi, ex presidente del consorzio forestale di Pavia e titolare di una ditta che avrebbe preso in subappalto una parte dei lavori di riqualificazione dell’area verde, senza l’autorizzazione del Comune, e un imprenditore di San Donato Milanese che avrebbe eseguito le opere in modo irregolare. Oltre all’acquisizione di documenti, sono state effettuate perquisizioni in diverse sedi di società e abitazioni private.