Anci la sindaca Carnevali | La crescita del Paese passa dai Comuni | servono visione attenzione alle persone e collaborazioni virtuose

Torino. Assembleae legge di Bilo, ma anche Italia e servizi: questi alcuni dei temi della 41esima edizione della Plenaria, una tre giorni, cominciata il 20 di novembre, che si è svolta al Lingotto Fiere di Torino. Oltre a ministri e amministratori, anche tanti sindaci presenti, tra i quali Elena, prima cittadina di Bergamo, ospite del panel “L’Italia che dà servizi e Sviluppo”. Un futuro declinato in una condizione di concretezza e di propensione verso le due sfide che ci attendono: le tabelle demografiche e i fondi del PNRR, oltre al focus della rigenerazione urbana, per la quale Bergamo viene citata come esempio. Ma lo stato di salute e le preoccupazioni delle amministrazionianche dai tagli agli Enti locali, l’obbligo di accantonamento per gli investimenti, la spesa corrente che chiede di mettere mano al riassetto complessivo della finanza locale, il turn over.