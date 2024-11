Sport.quotidiano.net - Adamant, un altro colpo esterno. Ma Turini e Tiagande finiscono ko

san bonifacio 81ferrara 90 : Poiesi 2, Bevilacqua 12, Vinciguerra 5, Pittana, Moretti, Ferrazza 9, Trentini 18, Righetti, Donkor, Fall 14, Rigon 21, Molinaroli. All. Zappalà.: Sackey 12, Drigo 6, Santiago 6, Tio 5, Yarbanga 16, Solaroli 12,12, Chessari, Ballabio, Marchini 21. All. Benedetto. Parziali: 22-19; 33-42; 57-59. Ferrara centra la terza vittoria di fila a San Bonifacio, soffrendo più del dovuto, ma la preoccupazione è tutta per le condizioni di Lorenzo, infortunatosi al ginocchio nel corso del terzo quarto: le prime sensazioni non sono positive, si teme un interessamento del legamento crociato, e anche il giovane Tio è vittima di un problema alla caviglia. Domenica si torna già in campo, e l’dovrà stringere i denti in attesa di buone nuove sulle condizioni dei suoi giocatori.