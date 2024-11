Gamerbrain.net - Xbox Cloud Gaming: Via alla BETA per i giochi acquistati, la lista completa

Microsoft ha annunciato l’inizio delladi una funzione rivoluzionaria per, ossia la possibilità di accedere in streaming aidal Microsoft Store, anche se questi non fanno parte del catalogoGame Pass, come riportato sulle pagine diWire.diper iAttualmente però laè accessibile solo agli abbonatiGame Pass Ultimate, i quali potranno giocare in streaming sui dispositivi supportati senza scaricare e instre i. Per ora naturalmente non sono compatibili tutti i titoli ma solo 50.Avete già saputo delle novità dell’aggiornamento di Novembre 2024 per?Idisponibili inTra i titoli di punta inclusi nellavi sono nomi come Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy e il recente Assassin’s Creed Mirage.