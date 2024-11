Movieplayer.it - Una terapia di gruppo, intervista ai protagonisti: “Un film vitale per parlare delle nostre ansie”

Claudio Bisio, Margherita Buy, Ludovica Francesconi, Leo Gassmann, Valentina Lodovini e il regista Paolo Costella raccontano la commedia nella nostra video: "Il cinema? Può aiutare le persone ad aprirsi". In sala. Disturbi, tormenti e ossessioni che affrontiamo, quotidianamente, un po' tutti. Da questo spunto, e prendendo ispirazione da Toc Toc di Vicente Villanueva, Paolo Costella dirige Unadi, portando sullo stesso set undi affiatati interpreti: Claudio Bisio, Margherita Buy, Claudio Santamaria e poi ancora Lucia Mascino, Ludovica Francesconi, Leo Gassmann e Valentina Lodovini. La storia? Semplicissima: sei diversi pazienti si ritrovano allo stesso orario per unacon un rinomato psicologo. Il dottore, però, non sembra arrivare, e quindi, tra tic, patologie e, metteranno in piedi unacondivisa.