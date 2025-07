Aderiamo a Sienaenergie Benefici economici e ambientali

aderire a Sienaenergie rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile, offrendo benefici economici e ambientali concreti per il nostro territorio. Il Consiglio Comunale di Sovicille ha ufficialmente approvato questa adesione, rafforzando la collaborazione tra i Comuni e promuovendo una riconversione energetica basata sulle rinnovabili. Il sindaco Giuseppe Gugliotti, nel ringraziare tutta la squadra comunale, sottolinea come questa iniziativa rafforzi l’impegno condiviso per un ambiente più pulito e un’economia più verde, consolidando il ruolo di Sovicille come esempio di responsabilità e innovazione

Il consiglio comunale di Sovicille ha approvato l’adesione alla Cer “ Sienaenergie ”. Così i Comuni aderenti sono diventati quattro, dimostrando la capacità di attrazione e l’affidabilità di una Cer animata dall’interesse di tutti i soci per una riconversione delle fonti energetiche a vantaggio delle rinnovabili. Il sindaco del Comune di Sovicille, Giuseppe Gugliotti nel ringraziare la Giunta, il Consiglio Comunale e la struttura comunale per aver sostenuto e accompagnato il percorso di adesione alla Cer, ha espresso grande soddisfazione per la scelta che produrrà vantaggi importanti per l’intera comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Aderiamo a Sienaenergie. Benefici economici e ambientali"

