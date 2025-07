Cisl rinnova le cariche. Tutti gli uomini di Folloni.

Cisl rinnova le sue cariche in Toscana Nord, affidando a Michele Folloni il ruolo di nuovo segretario generale. Una scelta che segna un passo importante nel rinnovamento e nella continuità della rappresentanza sindacale, rafforzando l’impegno della Cisl nel territorio. Con una leadership giovane e determinata, la sezione si prepara a affrontare le sfide future, consolidando i valori di tutela e diritti dei lavoratori. Folloni che in...

La Cisl Toscana Nord ha un nuovo direttivo. Nuove elezioni che si sono rese necessarie in seguito alle dimissioni, per motivi statutari, del segretario uscente Massimo Bani e dela componente di segreteria Alessandra Biagini. Nei giorni scorsi sono stati eletti il nuovo segretario e la segretaria confederale. I voti del consiglio hanno indicato in Michele Folloni la figura che dovrà ricoprire il ruolo di segretario generale. Folloni che in passato aveva già ricoperto il ruolo di segretario regionale della Fim Cisl Toscana è originario di Massa ed è un metalmeccanico. Andrea Figaia è stato nominato responsabile del dipartimento sociosanitario e organizzativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it