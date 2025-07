Sabalenka-Anisimova oggi Wimbledon 2025 | orario prima semifinale tv programma streaming

Domani al Centre Court di Wimbledon, Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova si sfideranno in una semifinale che promette emozioni e sorprese. Due stili, due storie che si intrecciano in un match cruciale per il torneo, con l’eventualità di una prima finalista femminile di sempre sul prato londinese. Scopri orario, tv, streaming e tutte le emozioni di questa sfida imperdibile che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia dello sport.

Ci sarà una prima finalista a Wimbledon in qualsiasi caso (e lo stesso vale anche dall'altra parte del tabellone), ma soprattutto è il momento per certi versi delle storie, quelle che s'incrociano sul Centre Court con Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova, la prima semifinale in scena domani sull'erba dei Championships. Quello con l'americana, però, per la bielorussa è uno dei confronti più indubbiamente temuti e temibili: è di Anisimova, del resto, il vantaggio nei precedenti, un 3-5 che quest'anno è stato aggiornato da 2-5 che era con gli ottavi del Roland Garros. La storia dell'USA, però, è profondamente differente da quella della numero 1 WTA, visto che una semifinale Slam a Parigi già l'aveva nel 2019, poi si è fermata per salute mentale (leggere alla voce insultatori per ragioni di scommesse o molto simili), quindi è rientrata ed ha ripreso la propria ottima marcia.

