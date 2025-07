La verità di Fabrizio Larini L’ex sindaco allo scoperto | Il mio Comune era virtuoso

La verità di Fabrizio Larini, ex sindaco, emerge in un momento cruciale: dopo 26 anni dall’inizio del suo mandato e a 16 dalla conclusione, si trova a dover smentire accuse infondate provenienti da chi ha compromesso il futuro del Comune. Con sincerità e coraggio, si rivolge alle nuove generazioni: chiedete ai vostri genitori… il passato ci insegna a costruire un domani migliore.

Non avrei mai immaginato che, a 26 anni dall’inizio del mio mandato da sindaco e a 16 dalla sua conclusione, mi sarei trovato costretto a intervenire pubblicamente per smentire affermazioni false e strumentali. Soprattutto perché arrivano da chi, negli ultimi anni, ha compromesso profondamente il futuro del Comune, sia sul piano finanziario che strutturale. Voglio rivolgermi alle nuove generazioni. A loro dico: chiedete ai vostri genitori com’erano le frazioni di Massarosa, quale fosse la qualità della vita in quegli anni. Ascoltate la memoria di chi ha vissuto quel periodo. In merito alle dichiarazioni diffuse di recente da esponenti dell’attuale amministrazione e, in particolare, da Franco Mungai e Stefano Natali – entrambi colpiti da una condanna della Corte dei Conti – desidero fare chiarezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it