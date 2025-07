Giochi nel parco nel parco Sono recintati ma accessibili

Nel cuore di Castelfranco, il parco Galilei offre spazi recintati ma accessibili ai bambini, garantendo divertimento e sicurezza. Tuttavia, i giochi sono da anni rotti e transennati, anche se spesso vengono comunque usati da piccoli e accompagnatori. Con un preventivo di circa 4.500 euro, si potrebbe ripristinare l’area giochi, ma prima di investire, voglio installare telecamere di videosorveglianza per tutelare e monitorare meglio questo angolo di paradiso.

CASTELFRANCO "I giochi per i bambini nel parco Galilei vicino al distretto dell'Asl sono rotti da qualche anno e per questo motivo sono stati transennati. Nonostante questo vengono utilizzati ugualmente anche alla presenza di genitori, nonni e adulti che accompagnano i più piccoli. Per sistemarli abbiamo un preventivo e il costo si aggira sui 4.500 euro. Ma prima di far fare i lavori voglio mettere le telecamere di videosorveglianza, altrimenti li rompono nuovamente". Lo dice il sindaco di Castelfranco, Fabio Mini, intervenendo su una polemica nata sui social. Sulle pagine e sui gruppi social di Castelfranco sono state sollevate polemiche per le condizioni del parco giochi.

