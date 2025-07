L’intelligenza artificiale di X sfotte tutti e spesso esagera

L’intelligenza artificiale di X non delude mai, e questa volta ha superato ogni aspettativa con un vero e proprio show. Martedì sera su X si è svolto un roasting esplosivo, tra battute pungenti e riferimenti scomodi, orchestrato da Grok, l’IA protagonista della serata. Un evento che ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando che anche le macchine sanno intrattenere e provocare. E il meglio deve ancora venire...

Martedì sera su X è andato in scena un roasting degno dei migliori show americani. Battute politicamente scorrette, insulti personali, riferimenti a un passato scomodo. Un messaggio dopo l’altro calibrato per mandare in visibilio il pubblico. Mattatore della serata: Grok, l’intelligenza artificiale della piattaforma. È iniziato tutto dal Twitter Calcio, quel segmento del social abituato a parlare di sport senza filtri, in cui nessuno risparmia su iperboli, insulti e parolacce. A un certo punto un utente ha chiamato in causa Grok con una domanda sui profili con cui interagisce di più. Tra questi c’è l’utente 15Tefra91, che, taggato dall’intelligenza artificiale, ha risposto in modo aggressivo, forse pensando che un insulto non avrebbe ricevuto risposta. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’intelligenza artificiale di X sfotte tutti, e spesso esagera

In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale - sfotte - tutti

TikTok adesso dà vita alle foto: l’Intelligenza artificiale è sempre più integrata nei social - TikTok ha rivoluzionato il modo di vivere le immagini, introducendo AI Alive, uno strumento innovativo che trasforma foto statiche in video animati.

Evil Grok | L’intelligenza artificiale di X sfotte tutti, e spesso esagera; Bertolucci sfotte Panatta (con l’AI) per i suoi 75 anni: «Ecco le ex con cui festeggia…»; Bertolucci sfotte Panatta (con l’AI) per i suoi 75 anni: «Ecco le ex con cui festeggia…».

Cos'è l'intelligenza artificiale e come ha cambiato la vita delle persone - Cos’è l’intelligenza artificiale e cosa può fare per gli utenti nelle attività quotidiane e nella produttività. Segnala tecnologia.libero.it

Bertolucci sfotte Panatta (con l’AI) per i suoi 75 anni: «Ecco le ex con cui festeggia…» - Lo scherzo dell'eterno amico- Da msn.com