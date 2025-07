Verso la Legge | Raggiunte tremila firme

Con oltre tremila firme raccolte, la campagna “Liberi Subito” si avvicina sempre di più al suo obiettivo di sensibilizzare e spingere verso una legge regionale sul suicidio assistito. Un risultato straordinario che testimonia il forte sostegno della comunità umbra e l’urgenza di un dibattito aperto e rispettoso dei diritti individuali. La mobilitazione continua: per una società più giusta, informata e compassionevole, ogni voce conta.

PERUGIA - Sono stati 3000 gli umbri che hanno sottoscritto la proposta di legge regionale sul suicidio assistito "Liberi Subito", elaborata dell'associazione Luca Coscioni per regolamentare l'aiuto medico alla morte volontaria. La campagna era iniziata il 15 maggio scorso. "Ce l'abbiamo fatta - commenta in un video diffuso dall'associazione Laura Santi, la giornalista perugina affetta da sclerosi multipla, consigliera generale della Luca Coscioni. Se noi riusciamo a far approvare questa legge non ci saranno più altre 'Laura Santi' - continua nel video - costrette a subire un calvario di tre anni per vedersi riconosciuto un diritto, il diritto di morire".

