Orma del cervo La maxi scultura per accogliere

Oggi prende vita un affascinante progetto che unisce arte e natura: "Orma gigante di cervo". Dedicato ai giovani tra 7 e 17 anni, invita i partecipanti a scoprire il maestoso simbolo della Riserva Acquerino Cantagallo. Attraverso un percorso educativo e creativo, realizzeranno una maxi scultura che accoglierà visitatori al centro visite di Cascina di Spedaletto, celebrando così la bellezza e l’importanza di questo animale unico.

Al via oggi "Arte e natura: Orma gigante di cervo", un progetto che vede ragazzi dai 7 agli 17 anni impegnati, da stamani a settembre, a conoscere l’animale simbolo della Riserva Acquerino Cantagallo, il cervo, per creare poi un’installazione che resterĂ al centro visite di Cascina di Spedaletto. "Al rifugio, gestito dall’ associazione Passione Natura BiObiettivi – spiegano gli organizzatori – viene attivato un percorso di conoscenza dell’habitat e delle abitudini del cervo e creata una installazione dall’associazione scuola d’Arte Leonardo di Prato. Un percorso dove arte e natura si uniscono: con gesso e argilla viene creata un’orma gigante di cervo per rimanere a beneficio dei visitatori della Riserva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orma del cervo. La maxi scultura per accogliere

