Gioielli delle città creative Arte cibo e workshop

Preparatevi a immergervi nel cuore pulsante della creatività con ‘C/Art - Creativi in dialogo’, il festival che trasforma il centro storico in un palcoscenico di arte, cibo e innovazione. Venerdì 25 e sabato 26 luglio, vivrete due giorni ricchi di performance coinvolgenti, workshop stimolanti e sorprendenti installazioni site-specific. Non perdete questa straordinaria occasione di scoprire le mille sfaccettature delle arti contemporanee e di lasciarvi ispirare: il futuro della cultura vi aspetta!

Conto alla rovescia per il festival ‘CArt - Creativi in dialogo’ di scena nel centro storico venerdì 25 e sabato 26 luglio. Una due giorni animata da performance artistiche, workshop creativi, dimostrazioni di lavorazioni artigianali, installazioni site specific, proiezioni cinematografiche, video mapping, performance teatrali. Il programma della seconda edizione del festival della creatività promosso dal Comune nell’ambito della rete delle Città creative Unesco, vanta la presenza di cento artisti. ‘CArt’ è patrocinato dalla Regione Toscana, realizzato in compartecipazione con la Camera di commercio e il supporto di Cermec. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gioielli delle città creative. Arte, cibo e workshop

