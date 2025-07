Serve più empatia La Maturità fa discutere studenti e professori

La Maturità 2025 sta accendendo un acceso dibattito tra studenti e professori, animando il confronto su temi chiave come empatia e responsabilità. Due episodi recenti hanno acceso le discussioni, riflettendo le sfide di un esame che si apre a nuove interpretazioni e prospettive. È il momento di esplorare insieme i casi più discussi, affrontando con maturità le questioni che segnano il futuro dell’istruzione italiana.

Dibattito aperto sui due?casi? della Maturità 2025. Una discussione vivace si è accesa attorno a un paio di episodi che hanno caratterizzato gli ultimi esami riservati ai.

(? Daniela Corneo) I suoi compagni di classe, tutti presenti martedì (1 luglio) per sostenerlo all’esame di maturità insieme a un gruppo di docenti che l’hanno visto crescere in questi cinque anni, hanno preso carta e penna e chiesto aiuto per il loro amico Na Vai su Facebook

Maturità 2025, la ribellione dello studente all'orale fa ancora discutere. Corsini: Un numero non può sintetizzare la complessità di un percorso formativo; Traccia svolta Tipologia B2 su “Rispetto” è la parola dell’anno Treccani. E serve per respirare, in Avvenire, di Riccardo Maccioni | Prima prova maturità 2025.