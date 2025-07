Yoga con vista Pieve Lezioni a Casa Bruschi

Benessere si incontrano in un connubio perfetto, regalando momenti di serenità e relax tra arte e natura. Lasciati coinvolgere da questa magia e scopri come trasformare le tue serate estive in un’esperienza indimenticabile, immerso tra le meraviglie di Arezzo e la pace interiore. Non perdere l’occasione di vivere un’estate all’insegna dell’armonia, dove mente, corpo e bellezza si uniscono in un abbraccio senza tempo.

Anche quest'estate le terrazze della Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, si trasformano in un luogo di benessere e bellezza: oggi prende il via la nona edizione di Yoga ad Arte con appuntamenti serali per adulti e una lezione per genitori e figli. Immersi nella suggestiva atmosfera del centro storico, con affaccio sulla Pieve e sui tetti di Arezzo, i partecipanti potranno vivere un'esperienza unica dove yoga, arte e antiquariato si incontrano in perfetta armonia. Il programma prevede il 10, 17 e 31 luglio, alle ore 20.30 con durata di circa un'ora e mezzo, le lezioni per adulti svolte in collaborazione con il Maestro Giuseppe Storani.

