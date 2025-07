Se mi tocca ancora difendere la libertà di un cafone giuro che cambio secolo

Se mi tocca ancora difendere la libertà di un cafone, giuro che cambio secolo. Ogni volta che sbuffo, scalpito e strepito, mi chiedo: è possibile che il livello del dibattito sia degenerato così? Vorrei dedicarmi a questioni più profonde, come facevano i grandi filosofi, invece di perdere tempo con idioti da social. E in tutto questo pensiero ricorrente, non posso fare a meno di ricordare George Clooney, simbolo di classe in un mondo impazzito… Anni fa...

Ogni volta che sbuffo, scalpito, strepito, perché santiddio, va bene tutto ma io non posso sempre trovarmi a difendere dei perfetti idioti, io meriterei un secolo in cui le cause fossero altrettanto perse ma meno sceme, il livello del dibattito meno da seconda media, io meriterei di occuparmi delle grandi questioni filosofiche e non di gente cui la telecamera del telefono ha devastato il cervello, ogni volta io penso a George Clooney. Anni fa stavo preparando un libro sulla libertà d’espressione e nel farlo ho letto tutto, ho catalogato tutto, ho sottolineato tutto, ho guardato tutto, ma nessun filosofo e nessun romanziere e nessun defunto e nessun cattedratico mi hanno illuminata quanto una frase di George Clooney che faceva più o meno così: non si tratta di difendere qualche bravo comico, ma qualche coglione che brucia la bandiera. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Se mi tocca ancora difendere la libertà di un cafone, giuro che cambio secolo

