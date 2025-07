Dove vedere in tv il Tour de France 2025 oggi 10 luglio | orari partenza e arrivo della tappa canali streaming

Se sei appassionato di ciclismo e vuoi seguire in diretta la magia della Tour de France 2025, sei nel posto giusto! Oggi, 10 luglio, la sesta tappa promette emozioni lungo un percorso ondulato che potrebbe cambiare le sorti della classifica. Scopri orari, canali e streaming per vivere ogni attimo di questa giornata imperdibile, con la certezza di non perderti nemmeno un secondo di questa grande corsa. La svolta potrebbe essere dietro l'angolo: non perdere il battito del grande tour!

La quinta tappa del Tour de France 2025 si è conclusa con la vittoria a cronometro di Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Il belga ha anticipato di 16 secondi Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) che si è così assicurato la maglia gialla. La sesta frazione della Grande Boucle, in programma oggi, potrebbe, con il suo percorso ondulato, riservare nuove sorprese. La sesta frazione verrà trasmessa in chiaro su Rai 2 a partire dalle ore 14.45. Lo streaming sarà garantito da Discovery Plus, DAZN e Rai Play. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE testuale della tappa, per non perdervi neanche un aggiornamento.

