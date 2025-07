Una ‘maglia rosa’ per Forno | Ho portato il paese al Giro

maglia rosa simbolo di vittoria, passione e tradizione. Un tributo artistico che cattura lo spirito del ciclismo e rende omaggio a un paese che ama questa disciplina. Marco Alberti, con la sua scultura ‘Battito’, ha saputo trasformare emozioni e storia in un’opera d’arte unica, portando Forno e il suo cuore ciclistico al centro della scena del Giro d’Italia.

"Una grande emozione e l’onore di aver portato Forno e la sua tradizione ciclistica al Giro d’Italia ". Marco Alberti ricorda così la 17ª tappa della corsa rosa, al termine della quale ha consegnato la sua scultura in marmo bianco, ‘ Battito ’, a Isaac Del Toro, il ciclista messicano vincitore sul traguardo di Bormio e in quel momento anche maglia rosa. La genesi dell’opera, come spiegato dallo scultore fornese, nasce dall’idea di creare una sorta di gemellaggio fra le vette delle Alpi Retiche e le Apuane e prosegue sulla scia del “Girino d’Italia” del 2017, anno in cui Alberti aveva consegnato un’altra opera al campione Mikel Landa sulla Cima Coppi nel centenario del Giro. 🔗 Leggi su Lanazione.it