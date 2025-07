Mobbing alla dipendente ex sindaco e vertici del Comune condannati a risarcirla

Dopo oltre dieci anni, giustizia e verità emergono nel caso di mobbing contro un’ex dipendente del Comune di Cortina. I vertici dell’amministrazione e l’ex sindaco sono stati condannati a risarcire il municipio, segnando un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei lavoratori. Un esempio che dimostra come la giustizia possa fare luce anche sulle vicende più complesse, ribadendo l’importanza di un ambiente di lavoro rispettoso e dignitoso.

CORTINA (BELLUNO) - A tre lustri dai fatti, l?erario presenta il conto ai passati amministratori e dirigenti del Comune di Cortina d?Ampezzo, chiamati a risarcire lo stesso municipio: una. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Mobbing alla dipendente, ex sindaco e vertici del Comune condannati a risarcirla

