Ad Ascea una fiaccolata per Gaza | Parliamo noi per chi non può

Ad Ascea, la fiaccolata per Gaza si trasforma in un gesto di solidarietà e speranza. In un’epoca in cui le immagini di guerra rischiano di scivolare nell’indifferenza, domenica 13 luglio alle 20:30 da Piazza Europa si accenderà una luce che parla più delle parole: la Fiaccolata di Pace – Speak for Gaza. Unisciti a noi in questa marcia silenziosa per affermare che nessuno deve essere dimenticato.

🔗 Leggi su Salernotoday.it

Ascea accende una luce per la pace con la fiaccolata “Speak for Gaza” - Oltre alla marcia simbolica, il programma della serata prevede una serie di momenti significativi: raccolta fondi a favore degli aiuti umanitari per le aree colpite dal conflitto, letture e riflession ... Lo riporta infocilento.it