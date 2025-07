Governo a due voci sul Mercosur

Il governo italiano si schiera con decisione sul dossier Mercosur, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani che sottolinea: “Sì al Mercosur, ma con la massima attenzione alla protezione delle nostre produzioni agricole”. Una posizione che riflette la complessità di un accordo strategico, tra opportunità di crescita e tutela delle eccellenze italiane. Per scoprire tutte le sfumature di questa delicata trattativa, continua a leggere il nostro approfondimento.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è convinto: "Sì al Mercosur, ma protezione delle nostre produzioni agricole".

Prove di asse Milei-Meloni: “Il Mercosur è importante ma riuscirò a convincerla”; Mercosur: il Venezuela «sospeso» e retrocesso ad «associato».

Milei al Mercosur, 'flessibilizzazione subito o avanti da soli' - Il presidente argentino Javier Milei ha ribadito la richiesta del suo governo su un sostanziale allentamento dei dazi esterni e delle regole del Mercosur che impediscono accordi commerciali bilaterali ... Come scrive ansa.it

Governo: ora no condizioni a ok Mercosur - RaiNews - "Nel confermare che l'approfondimento delle relazioni con i Paesi del Mercosur debba continuare a rappresentare una priorità strategica sia a livello politico che economico e industriale per l'Ue ... Scrive rainews.it