Cresce il numero dei nuovi poveri | Oggi aiutiamo quaranta famiglie

In un’Italia in cui la crisi si fa sempre più sentire, crescono i nuovi poveri. Oggi aiutiamo quaranta famiglie, un segnale che la nuova povertà riguarda anche il nostra territorio. Lo afferma Jacqueline Monica Magi, presidente onorario dell’associazione Anna Maria Marino, sottolineando l’urgenza di interventi concreti. I servizi sociali ci sono e lavorano... ma è fondamentale rafforzarli per non lasciare nessuno indietro.

La nuova povertà è anche italiana. Lo conferma Jacqueline Monica Magi, presidente onorario dell’associazione Anna Maria Marino. "In totale sono 40 famiglie - spiega - quelle alle quali diamo supporto. Sono in Valdinievole ma più in generale sul territorio pistoiese. A volte, se non riusciamo a passare, fanno fatica a mangiare". Un allarme forte e importante che l’associazione lancia ancora una volta. Perché i servizi sociali ci sono e lavorano ma qualche volta le situazioni sfuggono o sono talmente drammatiche che si rendono necessari molteplici contributi. Senza dimenticare che a volte la vergogna per la propria indigenza prende il sopravvento e le famiglie bisognose si rivolgono più volentieri a enti e associazioni con le quali è possibile mantenere una forma di anonimato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cresce il numero dei nuovi poveri: "Oggi aiutiamo quaranta famiglie"

