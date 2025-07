Nello scontro tra due populismi vince sempre quello di destra

Il populismo, spesso visto come il linguaggio delle masse insoddisfatte, rappresenta una sfida complessa per le democrazie moderne. Mentre il populismo di destra sembra spesso prevalere negli scontri ideologici, è fondamentale non cedere alla rassegnazione. Per contrastarlo efficacemente, dobbiamo promuovere un'informazione critica, rafforzare le istituzioni e ascoltare le vere esigenze dei cittadini. Solo così possiamo evitare che il populismo politico diventi la via più facile verso l’autoritarismo.

Cosa dobbiamo fare con il populismo? Parto dalla prospettiva di chi auspica che gli svariati autoritarismi, diversi nella forma ma unici nell’avversione alla democrazia, non vincano. Perciò, come possiamo smontare, almeno in parte, il passaggio automatico dal populismo sociale (un sentimento costante che aleggia sopra e sottotraccia di ampi strati popolari dovunque nel mondo occidentale) al populismo politico, cioè al voto verso leader e partiti che lo rappresentano e, allo stesso tempo, lo alimentano in un circolo che non si spezza? La ricetta secondo la quale basta dirne il peggio possibile, cioè dire il peggio possibile di chi vota per i leader populisti, non funziona. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Nello scontro tra due populismi vince sempre quello di destra

