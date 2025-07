La rivolta di caddy e risciò Piazza della Signoria occupata | No alla stretta del Comune

Nel cuore pulsante di Firenze, una protesta vibrante scuote Piazza della Signoria: oltre cinquanta golf car, risciò e caddy si uniscono in un gesto deciso contro la stretta del Comune. Tra clacson assordanti e sguardi determinati, i lavoratori reclamano il loro diritto a lavorare e a vivere dignitosamente. È l’inizio di un movimento che punta a far sentire forte la propria voce e cambiare le regole imposte.

di Antonio Passanese Piazza della Signora, ore 13.45. Un pomeriggio rovente, non solo per il sole che picchia sui lastricati, ma anche per la protesta esplosa nel cuore della città. Oltre cinquanta golf car, risciò e caddy – quelli che ogni giorno trasportano migliaia di turisti stanchi e sudati per le strade del centro – si radunano tra il Biancone e via de’ Gondi. Non una manifestazionesilenziosa, ma un blocco vero e proprio: clacson suonati a raffica, sirene, urla. Una rabbia sorda contro il nuovo regolamento comunale che punta a bandirli dall’ area Unesco. Lo scenario è surreale: la piazza, solitamente affollata da visitatori curiosi, si trasforma in un teatro di tensione. 🔗 Leggi su Lanazione.it