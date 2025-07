Via libera allo schema di convenzione finalizzata all’inserimento lavorativo

Una nuova importante opportunità si apre per favorire l’inclusione e l’occupazione di persone con disabilità. Con l’approvazione dello schema di convenzione, la Giunta ha compiuto un passo avanti decisivo nell’attuazione del decreto legislativo, facilitando ai datori di lavoro l’inserimento di soggetti con caratteristiche e difficoltà particolari nel ciclo lavorativo ordinario. Questa iniziativa rappresenta un cammino concreto verso un mercato del lavoro più equo e accessibile a tutti.

C'è ora lo schema quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo di persone con disabilità che presentano particolari caratteristiche e difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. L'atto, approvato dalla Giunta, fa compiere un passo avanti nell'attuazione del decreto legilativo che prevede la possibilità per i datori di lavoro di assolvere parzialmente agli obblighi di assunzione di personale con disabilità mediante il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali. Per assolvere gli obblighi previsti dalla legge n. 6899 – che impone ai datori di lavoro pubblici e privati di avere alle loro dipendenze lavoratori con determinate forme di disabilità – i datori di lavoro possono infatti stipulare una convenzione con il servizio per il collocamento delle persone con disabilità competente e una cooperativa sociale, per conferire a quest'ultima una commessa di lavoro se si impegna ad assumere almeno una persona con disabilità, individuata dalla stessa cooperativa o dai servizi competenti.

