Lo sport per cancellare il degrado La rinascita della casina del parco

Lo sport diventa il motore di rinascita e speranza, trasformando spazi di degrado in punti di aggregazione e crescita. La riqualificazione del campino da basket al parco dell’Albereta, grazie all’impegno della Juve Pontedera, rappresenta un gesto tangibile di rinascita per la comunità . Un luogo dedicato ai giovani, ma soprattutto un omaggio a chi ha creduto nello sport come strumento di valore e condivisione. E oggi, più che mai, il nuovo campino si apre a nuove sfide e opportunità .

"Ho un desiderio: intitolare il nuovo campino da basket della Montagnola ad Andrea Pierini, figura storica del basket pontederese recentemente scomparso e tra i primi a voler realizzare questa struttura, che purtroppo non si è potuto godere". Oggi il campino da basket al parco dell’Albereta (o Montagnola come si dice tra i pontederesi) è stato riqualificato dalla Juve Pontedera e ogni giorno è frequentato da bambini e ragazzi appassionati di basket. È Davide Picchi, dirigente della Jp che con la moglie Antonella Ciardi cura anche i progetti legati al minibasket, a lanciare la proposta di intitolare questo campino a Pierini, storico dirigente della Jp venuto a mancare lo scorso marzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo sport per cancellare il degrado. La rinascita della casina del parco

In questa notizia si parla di: parco - sport - cancellare - degrado

Sport e cultura nel nuovo parco: "Restituito un gioiello alla comunità " - Il nuovo Parco Verde di Villa Zardi torna a vivere come centro di sport, socialità e divertimento. La giornata di ieri, con l’evento "Park Movement" promosso dal Comune di Copparo e organizzato da Uisp Ferrara, ha restituito alla comunità un vero e proprio gioiello, unendo sport e cultura in un’atmosfera di festa e partecipazione.

Lo sport per cancellare il degrado. La rinascita della casina del parco; Messina: un progetto per cancellare il degrado in via delle Carceri; Suzzara, Parco Verga: addio all’edificio fatiscente per eliminare degrado e pericoli.

Parco Murri, sport anti-degrado - Il Resto del Carlino - Pubblicato l’avviso per il Murri Open Space - Riporta ilrestodelcarlino.it

Sora, parco nel degrado: bambino si ferisce. Protestano i genitori - Un fine settimana da dimenticare quello appena trascorso per i frequentatori del Parco Valente, ex Campo Boario, una ... Scrive ilmessaggero.it