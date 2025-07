Si apre il dopo-Natali Sc | Nessuna trattativa

Si apre il dopo Natale a San Casciano, segnato dall’assenza di trattative ufficiali e da un vuoto in giunta lasciato dalle dimissioni dell’ex vicesindaco Stefano Natali. La sua uscita, conseguenza della recente sentenza della Corte dei Conti, apre uno scenario di incertezza politica. La prossima figura da inserire in quota Sinistra Comune dovrà rispondere a una sfida delicata, ma la stessa lista si mostra cauta, frenando eventuali fughe in avanti. Il futuro del team amministrativo si definisce ora in modo più complesso e stimolante.

Le dimissioni dell'ormai ex vicesindaco Stefano Natali (in foto), colpito dalla sentenza della Corte dei Conti per il suo lavoro come assessore al bilancio nella consiliatura 2014-19, lasciano in eredità un vuoto in giunta. Una casella libera che, in base al peso specifico delle singole forze che compongono la maggioranza Barsotti, andrà riempita con una figura in quota Sinistra Comune. Ma proprio la lista frena eventuali fughe in avanti. "Il toto-nomi per il nuovo ingresso in giunta al momento non ha alcun senso – si legge in una nota di Sinistra Comune –; ad oggi non è ancora stata intavolata una trattativa con la sindaca né tantomeno con il Partito Democratico per decidere la successione".