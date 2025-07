Il ristorante Anna compie 65 anni

Il ristorante Anna di Piancastagnaio celebra oggi 65 anni di eccellenza culinaria, unendo tre generazioni di passione e dedizione. Da sempre, il buon cibo e il momento di convivialità sono al centro della sua filosofia, trasformando il locale in un punto di riferimento non solo in Italia ma anche all’estero, grazie alle recenti menzioni nelle guide turistiche più prestigiose. Un viaggio gastronomico che continua a sorprendere e deliziare, testimoniando l’amore per la tradizione e l’innovazione.

Tre generazioni a confronto ed un’unica grande passione: il buon cibo. La ristorazione come momento non solo opportunità professionale ma tipico momento di convivialità ha fatto di questo locale di Piancastagnaio un punto di riferimento ormai in tutta Italia ma anche all’estero visto che è stato da poco inserito in alcune prestigiose guide turistiche internazionali. Il ristorante Anna di Piancastagnaio celebra oggi sessantacinque anni di attività . Una giornata che avrà come momento clou una grande festa aperta a tutta la popolazione. Tre generazioni dicevamo che vanno dai due fondatori Gabriello Sbrolli e Anna Colombini, celebri ristoratori che la popolazione ricorda ancora con affetto, poi Pino Sbrolli il figlio e Daniela Nocchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ristorante Anna compie 65 anni

