I nuovi immigrati scelgono il Sud Italia ma sono più fragili e meno istruiti

A rendere particolarmente interessante questa ondata migratoria è la scelta del Sud Italia come meta principale. Tuttavia, questi nuovi arrivati sono spesso più fragili e meno istruiti rispetto alle generazioni precedenti, affrontando sfide significative nell'integrazione e nel mercato del lavoro. Con entusiasmo e determinazione, molti cercano una nuova vita, spinti dalla necessità o dal desiderio di un futuro migliore. È fondamentale allora comprendere come sostenere al meglio questa mobilità crescente per favorire una reale inclusione sociale.

Volontariamente o per necessità, con entusiasmo o spinti dalle circostanze, molti stranieri continuano a migrare verso l'Italia. Negli ultimi anni, il fenomeno migratorio ha registrato una crescita costante, raggiungendo nel 2024 il livello più alto dal 2010: oltre trecentottantamila nuovi ingressi. È il quinto anno consecutivo in cui i numeri sono in aumento, dopo un periodo di stabilità o addirittura di flessione. A rendere particolarmente significativa l'ondata più recente non è solo l'entità del flusso, ma anche il profilo dei migranti: la loro provenienza geografica e la composizione demografica.

