Salerno parte la raccolta alimentare per i gatti randagi

Salerno si mobilita per i nostri amici a quattro zampe in difficoltà: dal 14 luglio, parte una raccolta alimentare per sostenere i gatti randagi. Una semplice ciotola piena può fare la differenza e regalare loro un po’ di conforto. Unisciti a questa importante iniziativa promossa dall’associazione Cat’s Land ODV e dal Centro di Formazione Training Together: insieme possiamo cambiare le sorti di tanti mici bisognosi.

Una ciotola piena può fare la differenza. Da lunedì 14 luglio, a Salerno prende il via una raccolta alimentare a sostegno dei gatti in difficoltà, promossa dall’associazione Cat’s Land ODV, presieduta da Anna Lisa Ferrigno, in collaborazione con il Centro di Formazione Training Together guidato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

