Un manuale giornalistico per trovare parole nuove e reimmaginare il presente

Scopri come un manuale giornalistico può rivoluzionare il nostro modo di trovare parole nuove e reinventare il presente. Tra riflessioni sul giornalismo durante la pandemia e l’ammirazione per le voci latino-americane, questo percorso ci invita a riscoprire il potere delle parole. Un viaggio tra storie, ispirazioni e innovazione che ti aiuterà a scrivere il futuro con nuove prospettive. Perché il vero giornalismo nasce dalla capacità di reinventarsi ogni giorno.

Il giornalismo al tempo del colera Il mio innamoramento per il giornalismo latino-americano inizia come effetto collaterale del primo, totalizzante amore giovanile per Gabriel García Márquez. Nessuna originalità, mi rendo conto. Avendo finito tutta la produzione letteraria disponibile in Italia mi attaccai, sulla fiducia, a un tomone minore dal titolo Taccuino di cinque anni. 1980-1984 che altro non era che una raccolta di articoli scritti dall'autore di L'amore ai tempi del colera – il suo libro che a tutt'oggi preferisco – in quel breve ma denso arco temporale per El Espectador, il giornale colombiano di cui era corrispondente.

