Cozze più resistenti al caldo grazie alla selezione naturale | Così salviamo il comparto

Le cozze pi249, resistenti al caldo grazie alla selezione naturale, rappresentano una speranza concreta per salvare il comparto marittimo. Promuovendo la riproduzione spontanea di questi mitili adattati, possiamo rafforzare la resilienza delle risorse marine senza interventi genetici invasivi. È una sfida che unisce sostenibilità e innovazione: un passo fondamentale per proteggere il nostro patrimonio marino e garantirne la salute futura.

«Esiste una selezione naturale e quindi dobbiamo far riprodurre di più quei mitili che resistono al caldo. Lo faremo naturalmente senza alcun intervento genetico sulle cozze. Dobbiamo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Cozze più resistenti al caldo grazie alla selezione naturale: «Così salviamo il comparto»

