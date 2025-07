Trasporti salta il servizio privato fra Vietri e Cava | Siamo nel caos

Il disagio crescente tra cittadini e turisti evidenzia le criticità di un sistema trasporti fragile e poco affidabile. La sospensione del servizio privato tra Cava de’ Tirreni e Vietri ha scatenato critiche serrate e riflessioni urgenti sulle innovazioni necessarie per garantire mobilità efficiente e sostenibile. È arrivato il momento di mettere al centro delle politiche locali soluzioni concrete e durature, affinché il trasporto pubblico ritorni a essere un servizio di qualità e affidabilità.

L’interruzione del servizio di trasporto privato tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare ha riacceso la polemica sullo stato del trasporto pubblico locale, già messo a dura prova dalla stagione turistica. A denunciarlo con forza è il gruppo consiliare di opposizione “Vietri che Vogliamo”, formato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

La sospensione del servizio di trasporto privato tra Cava de' Tirreni e Vietri sul Mare ha reso evidente, ancora una volta, la profonda disorganizzazione del sistema di trasporto pubblico locale, soprattutto nel periodo estivo, quando la domanda cresce esponen

