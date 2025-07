Donatella Di Cesare le donne e la guerra

Prepariamoci a un viaggio tra storia, politica e coraggio femminile con Donatella Di Cesare, filosofa e docente di fama internazionale. La sua analisi approfondita su "Le donne e la guerra" rivelerà come le donne hanno sfidato i conflitti e ridefinito i ruoli sociali nel corso dei secoli. Un’occasione imperdibile per riflettere sulle rivendicazioni di ieri e di oggi, al via di una rassegna estiva che promette stimoli e confronto.

"La rivolta delle donne e degli uomini nei conflitti. Aspetti storici e politici". Sarà il tema dell’ìntervento di Donatella Di Cesare (nella foto), filosofa, docente all’Università della Sapienza di Roma ospite domani sera alle 21,15 al Biscottificio Piemonte. Nel cortile della fabbrica, dopo la psicologa Loredana Cirillo che ha richiamato il consueto folto pubblico in viale Zaccagna, si terrà il secondo incontro della rassegna estiva organizzata da Margherita Dogliani. La serata sarà in collaborazione con la Toscana delle donne. Il tema ’ Moltitudini ’ che è il filo conduttore degli incontri di questa stagione sarà declinato nella serata di domani anche da due giovanissimi: Nicholas Ori, volto noto dei duetti con Paolo Ruffini e Viola Panconi, ballerina che si inseriscono nel tema con vivacità , passione e talento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donatella Di Cesare, le donne e la guerra

In questa notizia si parla di: donne - donatella - cesare - guerra

Oggi Milano sembrava una città islamica. Un migliaio di persone per la cerimonia sciita dell'Ashura, con le donne velate separate da un telo rispetto al resto del corteo. L'islamizzazione dell'Europa è ormai sempre più realtà , un incubo in prospettiva. Vai su Facebook

Trump lascia il G7, la filosofa Donatella Di Cesare: Dove c'è Trump c'è caos, dove c'è l'estrema destra c'è la guerra; Dove c’è la destra c’è la guerra. L’ultima sparata della prof Di Cesare; Obiezione alla Guerra: testimoni da Israele e Palestina.

Ucraina, Di Cesare: "In questa Europa io non mi riconosco più" - LA7 - Guerra in Ucraina, il commeno della Professoressa Donatella Di Cesare: "Questa guerra sta diventando una guerra offensiva che va oltre i confini. Riporta la7.it

Trump lascia il G7, la filosofa Donatella Di Cesare: "Dove c'è Trump c ... - Medio Oriente, la filosofa Donatella Di Cesare: "Invidio tutti quelli che hanno slogan e parole d'ordine in un momento così delicato. Riporta la7.it