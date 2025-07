Italia-Serbia oggi Nations League volley femminile 2025 | orario tv programma streaming

Italia-Serbia, un vero classico del volley femminile, torna a infiammare le cronache sportive. Questa sfida, che ha scritto pagine memorabili come il titolo iridato del 2018 e le emozionanti battaglie olimpiche e europee, promette ancora spettacolo. Scopri orario, tv, programma e streaming per vivere al massimo questa emozionante partita di Nations League 2025, dove il passato si confronta con il presente in una sfida che non delude mai.

Italia contro Serbia è una grande classica del volley mondiale. La partita che ha assegnato il titolo iridato nel 2018, con la squadra di Terzic che riuscì a battere le azzurre di Mazzanti con un gruppo che poi si sarebbe preso grandi soddisfazioni. Ancora la Serbia eliminò le azzurre ai quarti di finale del torneo olimpico di Tokyo 2021, ma la “vendetta” arrivò poco dopo con il successo delle azzurre a Belgrado nella finale dell’Europeo post-olimpico. L’ ultima sfida, indimenticabile, fu quella che aprì alle azzurre la strada per la vittoria a Parigi 2024: il quarto di finale dominato dalle azzurre ha chiuso il cerchio aperto sei anni prima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Serbia oggi, Nations League volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

VNL, LE AZZURRE SONO AD APELDOORN PER LA WEEK 3 Apeldoorn. L’Italia è sbarcata in Olanda per la Pool 7 di Volleyball Nations League. Con un volo diretto da Milano Linate ad Amsterdam e seguente spostamento in bus, le azzurre hanno raggiunto Vai su Facebook

