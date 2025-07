futuro della e78 occorrono azioni condivise

Il futuro della E78 richiede azioni condivise e una visione collettiva. A Sansepolcro, la Fondazione Progetto Valtiberina si distingue per una posizione decisa, sottolineando l’importanza di un percorso partecipato e trasparente. Mentre si sblocca il raddoppio del traforo della Guinza, le divergenze tra le istituzioni evidenziano quanto sia cruciale trovare un equilibrio tra sviluppo e tutela del territorio. La sfida è tutta da affrontare, e la collaborazione resta la chiave per un futuro sostenibile.

SANSEPOLCRO Una presa di posizione alquanto decisa, quella di Fondazione Progetto Valtiberina a proposito del tracciato altotiberino della E78. Mentre infatti da una parte si è sbloccata la situazione per ciò che riguarda il raddoppio del traforo della Guinza, dall’altra il Comune di San Giustino ha deciso di ricorrere al Tar contro l’attuale progetto che prevede l’attraversamento immediatamente a nord della frazione di Selci Lama. A sostenere l’amministrazione sangiustinese vi sono privati, imprese, associazioni e comitati civici; a questi si è unita anche la Fondazione presieduta da David Gori (nella foto), in linea con il proprio impegno per la tutela delle comunità locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it