L’intervento del ’saggio’ | Troppi scontri di boxe Così non c’è più gioco

FIRENZE Il record di cacce segnate nell’ultima edizione del calcio storico ha riempito gli occhi di molti, ma non di tutti. Per la fazione degli scontenti questa evoluzione della rievocazione sul sabbione ha snaturato il gioco. Tra questi, si colloca anche Federico Bagattini, avvocato, che nel 2014 (dopo un’edizione funestata dalla violenza, interrotta prima della finale) fu uno dei quattro “saggi“ chiamati da Palazzo Vecchio a rivedere il regolamento. L’attenzione, da penalista, di Bagattini si concentra, oggi come allora, sul “testa a testa“. Nella bozza del regolamento approvato dai saggi, veniva infatti proibito lo scontro con i pugni al volto. 🔗 Leggi su Lanazione.it