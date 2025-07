Calendario Mondiali tuffi grandi altezze 2025 | orari giorno per giorno programma tv streaming

L’attesa per i Mondiali di Tuffi dalle Grandi Altezze 2025 a Singapore cresce giorno dopo giorno. Dal 11 luglio al 3 agosto, gli appassionati potranno seguire emozionanti gare tra le alte sfere degli sport acquatici, con un programma ricco di spettacolo e adrenalina. E l’Italia si prepara a fare la sua parte con tre atleti pronti a conquistare il podio. Scopriamo insieme il calendario completo, gli orari e il programma tv streaming di questa incredibile manifestazione.

Sale sempre di più l’attesa per il grande evento degli sport acquatici a Singapore. Dall’11 luglio al 3 agosto infatti sono in programma i Mondiali di tutte le discipline e tra queste ci sono anche i tuffi dalle grandi altezze, che regaleranno come sempre grande spettacolo. In programma c’è la gara femminile dai 20 metri, mentre al maschile dai 27 metri. In casa Italia saranno presenti tre azzurri. Nella prova femminile toccherà ad Elisa Cosetti, che ha vinto una fantastica medaglia di bronzo agli Europei di Roma nel 2022. Tra gli uomini, invece, toccherà ad Andrea Barnabà e Davide Baraldi, che proveranno ad ottenere il miglior piazzamento possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Mondiali tuffi grandi altezze 2025: orari giorno per giorno, programma, tv, streaming

