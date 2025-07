Scuola test Invalsi 2025 | studenti bocciati in italiano e matematica uno su due non ha un livello base Cresce il divario tra Nord e Sud

I risultati dei test Invalsi 2025 rivelano un quadro preoccupante: oltre metà degli studenti non raggiunge il livello base in italiano e matematica, aumentando il divario tra Nord e Sud. Mentre più ragazzi ottengono il diploma, il rendimento complessivo diminuisce, sollevando interrogativi sulla qualità dell’istruzione. Questi dati evidenziano la necessità di interventi urgenti per colmare le lacune e garantire un futuro più equo e competitivo.

Più ragazzi arrivano al diploma ma, nel frattempo, il rendimento si abbassa. I test Invalsi, svolti nell?ultimo anno scolastico sulle materie di italiano, matematica e inglese,.

Test Invalsi: "Autoritarismo e merito non prevalgano sulla missione formativa" - Anche quest’anno, le prove Invalsi sono state svolte nelle scuole italiane, coinvolgendo classi campione di primaria e secondaria.

Troppi non comprendono un testo. E non sanno far di conto. Una tragedia sottovalutata. Scuola, Invalsi: scende la dispersione, ma gli studenti peggiorano in Italiano e Matematica

Studenti sardi bocciati in italiano e in matematica. Il rapporto Invalsi 2025 fotografa una brutta battuta d'arresto per l'Isola in tutti i cicli scolastici. #scuola #invalsi #sardegna #IoSeguoTgr

