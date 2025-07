Nasce il social housing Il progetto per Oneta

Dove un tempo si andava a scuola, potranno essere realizzati due alloggi da destinare al social housing: è questo il progetto, approvato dalla giunta Andreuccetti, e presentato alla Regione Toscana per riqualificare l'ex scuola elementare di Oneta. "L'obiettivo - spiega il sindaco Patrizio Andreuccetti - è di valorizzare un edificio esistente, in disuso, e trasformarlo in una nuova opportunità. Il Comune di Borgo a Mozzano, infatti, è partner della Fondazione Casa, che ha come scopo la realizzazione di iniziative e progetti destinati a sostenere concretamente, nel breve e nel lungo periodo, le situazioni di disagio personale, familiare e sociale che hanno origine, per vari motivi, dalla mancanza di un alloggio dignitoso.

