LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | percorso imprevedibile sarà fuga o duello tra i big?

Benvenuti alla nostra diretta live della sesta tappa del Tour de France 2025, un percorso da vero spettacolo con 201.5 km tra Bayeux e Vire Normandie. Questa frazione, ricca di insidie e con sei GPM, promette sorprese e battaglie epiche: sarĂ una fuga improvvisa o un duello tra i grandi? Restate con noi, cliccate qui per gli aggiornamenti in tempo reale e scoprite cosa ci riserva questa tappa imprevedibile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Tour de France 2025. 201.5 km da Bayeux e Vire Normandie con un percorso con pochissima pianura che strizza l’occhio agli uomini da classiche. Frazione dunque imprevedibile che potrĂ risolversi tanto con una fuga quanto con un faccia a faccia tra i big. Ben 6 i GPM in programma, l’ultimo dei quali a poche centinaia di metri dall’arrivo. Pronti via e dopo 22,2 km i corridori transiteranno allo sprint intermedio di Villers-Bocage. I continui saliscendi faranno da trampolino di lancio per la fuga di giornata, che potrebbe comporsi lungo il primo GPM, ovvero CĂ´te du Mont Pincon (5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: percorso imprevedibile, sarĂ fuga o duello tra i big?

In questa notizia si parla di: diretta - tour - france - tappa

Gaza, operatori israeliani offrono "tour dell'orrore": gite per osservare bombardamenti dell'Idf sulla Striscia in diretta da Sderot - In un contesto di conflitto e sofferenza, alcune agenzie turistiche israeliane propongono tour shock per assistere, da un belvedere a Sderot, ai bombardamenti della Striscia di Gaza.

Tour de France, il belga Evenepoel vince la cronometro di 33 km con partenza e arrivo a Caen. Il video Secondo Pogacar a 16" dal vincitore. Segui ogni tappa in diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/video/2025/07/ciclismo-tour-de-france-mat Vai su Facebook

Tour de France, il belga Evenepoel vince la cronometro di 33 km con partenza e arrivo a Caen. Il video Secondo Pogacar a 16" dal vincitore. Segui ogni tappa in diretta streaming su http://Rainews.it https://rainews.it/video/2025/07/ciclismo-tour-de-france-mat Vai su X

Tour: Evenepoel vince la crono, Pogacar in giallo; Tour de France, Caen-Caen: Pogacar fenomeno in giallo. Evenepoel vince la crono, crollo VdP e Vingegaard; 4 tappa Tour de France 2025.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA/ Remco Evenepoel ha vinto la 5^ tappa, Tadej Pogacar maglia gialla! - Diretta Tour de France 2025, classifica: Remco Evenepoel ha vinto la 5^ tappa, Pogacar maglia gialla dopo la cronometro di Caen (oggi 9 luglio) ... Si legge su ilsussidiario.net

Tour de France, la 5^ tappa in diretta live - Soudal Team) ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia Women, la Castello Tesino- sport.sky.it scrive