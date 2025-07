Migranti Bild contro l' Italia | Non rispetta le regole democratiche

Il rifiuto dell’Italia di accettare richiedenti asilo continua a sollevare polemiche e accuse di violazione delle regole democratiche. Secondo il quotidiano "Bild", la Germania ha chiesto al nostro governo di riaccogliere 3.824 migranti, ma nessuno di questi è stato effettivamente trasferito, evidenziando una criticità nel rispetto del Regolamento di Dublino. Questa situazione mette in discussione l’impegno dell’Italia nel rispettare gli obblighi internazionali e apre un dibattito urgente sulla gestione dei flussi migratori.

Nella prima meta' del 2025, la Germania ha chiesto al governo italiano di riaccogliere 3.824 migranti registrati inizialmente in Italia ma nessuna di queste persone e' stata effettivamente trasferita e questa rappresenta una violazione del Regolamento di Dublino. Lo riferisce il quotidiano tedesco "Bild" che cita i dati dell'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf). "Il rifiuto dell'Italia di accettare richiedenti asilo è noto dal 2022. All'epoca, Roma annuncio' che non avrebbe più' accolto rifugiati e migranti provenienti da altri paesi dell'Unione europea. La Germania e altri Paesi, pero', tollerano questa politica", si legge su "Bild". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Migranti, "Bild" contro l'Italia: "Non rispetta le regole democratiche"

