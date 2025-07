Nuova pavimentazione in via Faina e San Prospero

Un altro importante intervento programmato e concordato con Umbra Acque, sempre volto a migliorare la qualità della nostra città e garantire servizi più efficienti. La nuova pavimentazione in via Faina e San Prospero rappresenta un passo concreto verso un ambiente urbano più sicuro e funzionale, ridando vita alle strade e rafforzando il legame tra cittadini e amministrazione. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sui lavori pubblici nel nostro comune.

E’ in dirittura di arrivo l’intervento di Umbra Acque per la sostituzione della condotta idrica in via Faina, dopo una prima serie di lavori effettuati l’anno scorso. Entro fine estate sarà quindi possibile procedere al ripristino della pavimentazione stradale. A fornire l’aggiornamento è l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Perugia, Francesco Zuccherini. "Un altro importante intervento programmato e concordato con Umbra Acque, sempre limitrofo al centro storico – continua l’assessore – è quello che riguarda via San Prospero. L’obiettivo è la sostituzione della rete idrica che nel tempo ha manifestato forti criticità e rotture. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova pavimentazione in via Faina e San Prospero

In questa notizia si parla di: pavimentazione - faina - prospero - lavori

Nuova pavimentazione in via Faina e San Prospero; Perugia, entro fine estate nuova pavimentazione in via Faina e San Prospero; Nuova pavimentazione entro l’estate in via Faina e San Prospero.

Perugia, entro fine estate nuova pavimentazione in via Faina e San Prospero - Sono in fase conclusiva i lavori di sostituzione della condotta idrica in via Faina a Perugia, dopo un primo intervento effettuato lo scorso anno. Lo riporta umbria24.it

Strade da rifare Lavori in via Faina. Scatta il divieto di transito e sosta - Dal 27 al 31 agosto, via Zefferino Faina a Perugia sarà chiusa per lavori di ripristino del manto stradale. Come scrive lanazione.it