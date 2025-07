Un miliardo per imprese e famiglie Barrese di Intesa a Casa Bruschi Distretti e filiere | piano di sviluppo

Un miliardo di euro destinato a imprese e famiglie delle aree di Barrese, un investimento strategico per lo sviluppo dei distretti e delle filiere locali. In un contesto dove cultura, antiquariato ed economia si intrecciano, Stefano Barrese di Intesa Sanpaolo ha incontrato gli imprenditori toscani e umbri alla Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo. Un’occasione unica per condividere idee, analizzare sfide e tracciare un cammino comune verso la ripresa...

Un confronto con il mondo produttivo, in un luogo dove cultura, antiquariato ed economia si intrecciano. È con questo spirito che Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, è arrivato ad Arezzo per incontrare gli imprenditori della Toscana e dell’ Umbria nelle sale della Casa Museo Ivan Bruschi. Un appuntamento che ha offerto l’occasione per fare il punto sulla congiuntura, raccogliere esigenze dal territorio e rilanciare una visione condivisa a sostegno della crescita e dell’apertura internazionale delle imprese. All’incontro hanno partecipato anche Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria della Banca dei Territori, e Giovanni Foresti del Dipartimento ricerche della banca. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Un miliardo per imprese e famiglie. Barrese di Intesa a Casa Bruschi. Distretti e filiere: piano di sviluppo

