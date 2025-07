Nuota al largo con mare mosso Bagnini a rischio

Nuotare al largo con il mare mosso rappresenta sempre una sfida, ancora di più quando i bagnini si trovano di fronte a un uomo che, nonostante la bandiera rossa e i cavalloni, si allontana verso il mare aperto. La sua determinazione mette in allarme tutti, e l'intervento rapido diventa essenziale per garantire la sua sicurezza. A quel punto, "pensando che l’anziano si trovasse in difficoltà per le condizioni avverse del mare, sono intervenuto insieme al..."

Si è allontanato a nuoto, e nonostante i cavalloni e la bandiera rossa sventolata dal Libeccio martedì mattina, ha raggiunto il mare aperto. I bagnini dello stabilimento balneare Vittoria a Tirrenia, allarmati dalla situazione, hanno fischiato diverse volte per richiamare l’uomo a terra, ma senza ricevere alcun segnale. A quel punto "pensando che l’anziano si trovasse in difficoltà per le condizioni avverse del mare sono intervenuto insieme al collega Boniface Yaryue", racconta il bagnino Michele Carlotti. "Lo abbiamo raggiunto con grande fatica, perché le onde superavano i 2 metri e mezzo. Abbiamo lanciato il salvagente, ma l’uomo ha rifiutato il nostro aiuto perché “ancora toccava coi piedi terra“. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuota al largo con mare mosso. Bagnini a rischio

In questa notizia si parla di: mare - bagnini - nuota - largo

Ragazza ignora l'allarme dei bagnini e si tuffa in mare: «Era incosciente, stava annegando». Salvata appena in tempo - salvo da un pronto intervento dei bagnini, che hanno evitato il disastro. La giovane, ignara del pericolo e ignorando l’allarme, si è tuffata in mare rischiando la vita.

Un bambino di 5 anni, insieme alla nonna, è stato trascinato a quasi 4 chilometri dalla costa di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, a causa del vento e della corrente. L'intervento della Guardia costiera ha evitato il peggio. Un militare si è tuffato in mare Vai su Facebook

Nuota al largo con mare mosso. Bagnini a rischio; Ringo. 65enne rimane bloccato al largo, bagnino 18enne lo recupera; Azzannata da uno squalo mentre nuota: 17enne morta al largo della famosa spiaggia in Australia.

Nuota al largo con mare mosso. Bagnini a rischio - Si è allontanato a nuoto, e nonostante i cavalloni e la bandiera rossa sventolata dal Libeccio martedì mattina, ha raggiunto il mare aperto. Lo riporta lanazione.it

Ringo. 65enne rimane bloccato al largo, bagnino 18enne lo recupera - A intevenire con il Baywatch il giovanissimo Gian Gabriel Zaccone The post Ringo. Da msn.com