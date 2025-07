arsenale nel bosco a trequanda spacciatori con cocaina e machete

Nel cuore di Trequanda, un bosco nascondeva un vero e proprio arsenale dedicato allo spaccio di droga: cocaina, machete, armi e munizioni. Un'operazione dei Carabinieri ha scoperto un insospettabile deposito, con fucili e strumenti di offesa pronti a difendere il “malloppo”. Due giovani marocchini senza fissa dimora erano i presidi di questa oscura piazza di vendita, rivelando un inquietante esempio di criminalità e degrado.

di Laura Valdesi Non solo droga nel bosco. Pronta per essere ceduta ai clienti, lontano da occhi indiscreti. Ma anche coltelli, machete, armi e munizioni. Un piccolo arsenale a guardia del ’malloppo’, lo stupefacente che veniva smerciato. I carabinieri avevano trovato, durante il rastrellamento, persino un fucile monocanna con la matricola abrasa, calibro 24. A presidiare la piazza dello spaccio due giovani marocchini senza fissa dimora, di 26 e 22 anni, che lavoravano nei boschi di Trequanda e di Rapolano Terme. Qui li avevano trovati i militari dell’Arma dopo il maxi rastrellamento per eliminare il fenomeno crescente della vendita di droga nelle zone isolate. 🔗 Leggi su Lanazione.it