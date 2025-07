Tavolo-sicurezza a palazzo civico Degrado e pericolo i problemi | Centro storico abbandonato

La recente commissione sicurezza a Palazzo Civico ha acceso i riflettori sul degrado e i rischi che minacciano il centro storico, ormai abbandonato e insicuro. La decisione del prefetto Guido Aprea di spostare l'incontro nella sede comunale dimostra l’urgenza di affrontare le problematiche di spaccio e degrado, ascoltando direttamente le voci dei cittadini. È ora di agire per restituire sicurezza e dignità a questa parte preziosa della città .

Speciale commissione Ordine e sicurezza quella che si è svolta ieri mattina a palazzo civico. Dopo la raccolta firme dei residenti del centro storico per chiedere più sicurezza e arginare il fenomeno dello spaccio, in particolare in piazza Duomo, il prefetto Guido Aprea ha deciso di spostare la sede tradizionale della commissione, e cioè la prefettura, a palazzo civico così da poter ascoltare le preoccupazioni di residenti e cittadini. Molti residenti non hanno partecipato alla riunione, nonostante fosse stata organizzata proprio per ascoltare in viva voce quali sono i problemi più percepiti dal centro, ma la convocazione veloce con cui è stata organizzata la seduta non ha permesso a molti di partecipare per motivi di lavoro.