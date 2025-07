LIVE Italia-Serbia Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | grande sfida tra Egonu e Boskovic!

Benvenuti alla grande sfida del Nations League 2025 tra Italia e Serbia, un match che promette spettacolo e emozioni intense. Con protagoniste di assoluto rilievo come Egonu e Boskovic, questa partita si preannuncia come una vera battaglia tra due potenze della pallavolo femminile. Seguiteci in diretta per non perdervi neanche un attimo di questa emozionante sfida, dove ogni punto conta e la vittoria può fare la differenza!

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale del match tra Italia e Serbia, valido per il decimo match della prima fase di Nations League volley femminile, con le azzurre di Julio Velasco che vogliono continuare la striscia di vittorie ottenute fino a questo momento, che ammonta a ben nove su altrettante partite giocate. La Nazionale di pallavolo femminile, con la vittoria contro il Belgio ottenuta nella giornata di ieri, ha raggiunto il primo obiettivo stagionale di questa lunga estate: la qualificazione alle Finals di Nations League volley, con l'intenzione di voler difendere il titolo conquistato un anno fa.

