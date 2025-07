Il riscaldamento globale torna in cima al dibattito ma non è per forza una buona notizia

Il riscaldamento globale torna prepotentemente al centro dell’attenzione, ma non sempre questa è una buona notizia. Dopo settimane di silenzio, il clima si riaffaccia con forza sui grandi media italiani, suscitando discussioni accese e nuove preoccupazioni. L’ondata di calore europea, tra le più intense e precoci di sempre, ne è solo un esempio. È il momento di riflettere e agire: perché il cambiamento climatico non può essere più rimandato.

Per una decina di giorni, il clima è tornato ai vertici del dibattito pubblico italiano, tra lunghi liveblog in cima alle homepage dei grandi quotidiani, editoriali, risse verbali in televisione e politici improvvisamente usciti da un lungo letargo strategico. L'Europa è stata investita da una delle ondate di calore più intense, lunghe e precoci di sempre: secondo le stime dell'Imperial College di Londra, valide per il periodo dal 23 giugno al 2 luglio, il cambiamento climatico ha triplicato i decessi per il caldo estremo all'interno di dodici grandi città europee, comprese Milano (317 decessi «in eccesso» connessi al riscaldamento globale di origine antropica) e Roma (164).